Viene fondato il Bayern Monaco – 27 febbraio 1900

Leggi su calcionews24

(Di domenica 27 febbraio 2022) Il 27nasce la polisportiva tedesca, diventata celebre per la sua sezione calcistica tra le più forti e blasonate al mondo È tra le squadre più forti e blasonate del mondo, sicuramente la numero uno in Germania. Ilnasce come polisportiva tedesca, con sede adi Baviera, il 27. Grandi campioni del presente e del passato La sua sezione calcistica è diventata celebre in tutto il mondo per i grandi successi ottenuti in patria e a livello internazionale in più di un secolo di storia, annoverando tra le sue fila i più grandi campioni tedeschi. Si pensi a difensori come Augenthaler e Beckenbauer, a centrocampisti del calibro di Breitner, Roth, Mattheus e Lahm e ad attaccanti di ...