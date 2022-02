Trump sulla crisi ucraina: “Putin è intelligente, i nostri leader stupidi” (Di domenica 27 febbraio 2022) L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: ucraina: tensione Usa-Russia a Ginevra, ‘Niente veti sulla Nato’ Russia dichiara Guerra Economica agli Stati Uniti, Trump costretto a firmare sanzioni. Il Governo italiano condanna l’attacco della Russia all’ucraina Papa Francesco dall’ambasciatore russo: “Sono preoccupato per la guerra” Von der Leyen minaccia la Russia: “Le faremo pagare costi massicci” Di Maio sulle sanzioni a Mosca: “L’Italia è per la linea dura” Leggi su webmagazine24 (Di domenica 27 febbraio 2022) L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::: tensione Usa-Russia a Ginevra, ‘Niente vetiNato’ Russia dichiara Guerra Economica agli Stati Uniti,costretto a firmare sanzioni. Il Governo italiano condanna l’attacco della Russia all’Papa Francesco dall’ambasciatore russo: “Sono preoccupato per la guerra” Von der Leyen minaccia la Russia: “Le faremo pagare costi massicci” Di Maio sulle sanzioni a Mosca: “L’Italia è per la linea dura”

Advertising

Ecatetriformis : RT @CCKKI: #Biden: «O le #sanzioni o la #terzaguerramondiale» 'Trattare per la #PACE' : la terza opzione nemmeno presa in considerazione,… - adapallai : RT @CCKKI: #Biden: «O le #sanzioni o la #terzaguerramondiale» 'Trattare per la #PACE' : la terza opzione nemmeno presa in considerazione,… - Da16481735 : RT @mdiparbleu: 1) Trump, chiama Conte “Giuseppi” Media e grandi giornali -> sghignazzano sulla brutta figura internazionale di Conte 2) Z… - FedericoPostet : RT @ChanceGardiner: Nazioni Unite, 25 settembre 2018: La delegazione tedesca deride il Presidente Trump quando gli dice che sono sulla bu… - ClaudiaCurti5 : RT @mdiparbleu: 1) Trump, chiama Conte “Giuseppi” Media e grandi giornali -> sghignazzano sulla brutta figura internazionale di Conte 2) Z… -