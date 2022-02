LIVE Italia-Islanda basket, Qualificazioni Mondiali 2023 in DIRETTA: vittoria d’obbligo per restare in corsa (Di domenica 27 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:03 Questo il roster oggi a disposizione di Meo Sacchetti #00 Amedeo Della Valle (1993, 194, G, Germani Brescia) #1 Niccolò Mannion (2001, 190, P, Segafredo Virtus Bologna) #6 Paul Biligha (1990, 200, C, AX Armani Exchange Milano) #7 Stefano Tonut (1993, 194, G, Umana Reyer Venezia) #12 Diego Flaccadori (1996, 193, P, Dolomiti Energia Trentino) #16 Amedeo Vittorio Tessitori (1994, 208, C, Segafredo Virtus Bologna) #18 Matteo Spagnolo (2003, 194, P, Vanoli Cremona) #19 Raphael Gaspardo (1993, 207, A, Happy Casa Brindisi) #31 Michele Vitali (1991, 196, G/A, Umana Reyer Venezia) #44 Davide Alviti (1996, 200, A, AX Armani Exchange Milano) #45 Nicola Akele (1995, 203, A, Nutribullet Treviso) #54 Alessandro Pajola (1999, 194, P, Segafredo Virtus Bologna) 20:00 Buonasera a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti ... Leggi su oasport (Di domenica 27 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:03 Questo il roster oggi a disposizione di Meo Sacchetti #00 Amedeo Della Valle (1993, 194, G, Germani Brescia) #1 Niccolò Mannion (2001, 190, P, Segafredo Virtus Bologna) #6 Paul Biligha (1990, 200, C, AX Armani Exchange Milano) #7 Stefano Tonut (1993, 194, G, Umana Reyer Venezia) #12 Diego Flaccadori (1996, 193, P, Dolomiti Energia Trentino) #16 Amedeo Vittorio Tessitori (1994, 208, C, Segafredo Virtus Bologna) #18 Matteo Spagnolo (2003, 194, P, Vanoli Cremona) #19 Raphael Gaspardo (1993, 207, A, Happy Casa Brindisi) #31 Michele Vitali (1991, 196, G/A, Umana Reyer Venezia) #44 Davide Alviti (1996, 200, A, AX Armani Exchange Milano) #45 Nicola Akele (1995, 203, A, Nutribullet Treviso) #54 Alessandro Pajola (1999, 194, P, Segafredo Virtus Bologna) 20:00 Buonasera a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti ...

