Flavia Pennetta, chi è l’ex fidanzato Andrea Preti: “L’ho lasciato per Fabio Fognini” (Di domenica 27 febbraio 2022) Flavia Pennetta è nata a Brindisi nel 1972, ha approcciato il tennis alla tenera età di 5 anni e, da lì, non si è più fermata: è addirittura entrata a far parte del WTA Tuor (Associazione Internazionale Donne del Tennis) nel 2009 dopo aver ottenuto bene 15 vittorie consecutive in altrettante partite disputate. Se la sua carriera tennistica è stata costellata di stelle, ad eccezione del brutto infortunio al polso nel 2013, la sua vita privata non è stata così rosea: nella sua biografia “Dritto al cuore” del 2011 (edito Mondadori) Flavia infatti racconta come l’amore le sia sempre stato avverso, a partire dall’uomo a cui decise di donare la verginità, il collega tennista Florian Allgauer. Tuttavia, l’ex fidanzato che più l’ha segnata è Carlos Moya, ex tennista spagnolo, con cui ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 27 febbraio 2022)è nata a Brindisi nel 1972, ha approcciato il tennis alla tenera età di 5 anni e, da lì, non si è più fermata: è addirittura entrata a far parte del WTA Tuor (Associazione Internazionale Donne del Tennis) nel 2009 dopo aver ottenuto bene 15 vittorie consecutive in altrettante partite disputate. Se la sua carriera tennistica è stata costellata di stelle, ad eccezione del brutto infortunio al polso nel 2013, la sua vita privata non è stata così rosea: nella sua biografia “Dritto al cuore” del 2011 (edito Mondadori)infatti racconta come l’amore le sia sempre stato avverso, a partire dall’uomo a cui decise di donare la verginità, il collega tennista Florian Allgauer. Tuttavia,che più l’ha segnata è Carlos Moya, ex tennista spagnolo, con cui ...

