Crippa vince la Half Marathon di Napoli ed entra nella storia | è il primo italiano a metterci meno di un’ora

(Di domenica 27 febbraio 2022) Il 25enne trentino Yeman, ha trionfato allaCitycon 59:26, disintegrando il primatomezza maratona. Nessuno, prima di lui, è mai riuscito a correre indidiventa anche il secondo europeo di ogni epoca, a tredici secondi dal record continentale dello svizzero Julien Wanders (59:13). L’azzurro sfila il recorda Eyob Faniel che lo aveva portato a 1h00:07 nello scorso febbraio alla mezza di Siena-Ampugnano, evento che aveva segnato proprio debutto di Yemanmezza, con ritiro per infortunio dopo pochi chilometri. L’atleta detiene cinque primati italiani: tre in pista (3000, 5000, 10.000) e due su strada (5 km e mezza ...

L'atletica italiana, in attesa di Marcell Jacobs, dei suoi 60 e della seconda giornata dei campionati italiani indoor di Ancona, celebra Yeman. Il 25enne trentino vince la mezza maratona di Napoli in un fantastico 59'26", primo italiano sotto il muro dell'ora e secondo europeo di sempre, a 13" dal primato dello svizzero Julian Wenders.