Che Tempo Che Fa, Fabio Fazio annuncia: “Cambiamo la scaletta dato l’andamento degli avvenimenti in Ucraina” (Di domenica 27 febbraio 2022) Cambia tutto (anche) a Che Tempo Che Fa. Con l’invasione russa in Ucraina che si fa sempre più grave e drammatica, anche Fabio Fazio ha deciso di cambiare la scaletta del programma che andrà in onda stasera 27 febbraio su Rai 3. Lo ha annunciato lo stesso conduttore in un video pubblicato sui social: “dato l’andamento degli avvenimenti internazionale, Che Tempo Che Fa cambierà la scaletta. Ci occuperemo per gran parte della nostra puntata di quello che sta accadendo in Ucraina. Avremo collegamenti con la zona di guerra, cercheremo attraverso i nostri ospiti di dare un minimo ordine ai nostri pensieri e seguiremo naturalmente gli avvenimenti mano a mano ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 27 febbraio 2022) Cambia tutto (anche) a CheChe Fa. Con l’invasione russa inche si fa sempre più grave e drammatica, ancheha deciso di cambiare ladel programma che andrà in onda stasera 27 febbraio su Rai 3. Lo hato lo stesso conduttore in un video pubblicato sui social: “internazionale, CheChe Fa cambierà la. Ci occuperemo per gran parte della nostra puntata di quello che sta accadendo in. Avremo collegamenti con la zona di guerra, cercheremo attraverso i nostri ospiti di dare un minimo ordine ai nostri pensieri e seguiremo naturalmente glimano a mano ...

