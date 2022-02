Advertising

StudioCanu : Cassazionisti ed esami avvocati: vecchie regole per un altro anno - AvvCanu : Cassazionisti ed esami avvocati: vecchie regole per un altro anno - StudioCanu : Cassazionisti ed esami avvocati: vecchie regole per un altro anno -

Ultime Notizie dalla rete : Cassazionisti esami

Studio Cataldi

Proroghe peredProroga vecchie regoleVecchie regole anche per l'esame avvocato Proroghe pered[ Torna su ] In sede di conversione del Milleproroghe passano ...... la prima riguarda la possibilità di iscriversi all'albo deisenza la frequenza del ...per consentire una graduale entrata in vigore della novità legislativa che prevede corsi edper ...Il primo relativo alle regole di iscrizione all'albo per gli avvocati Cassazionisti e il secondo relativo all'esame di abilitazione per l'esercizio della professione Forense e che sono compresi ...La certificazione investimenti pari a 1 miliardo per la Regione Siciliana in proroga al 31 maggio 2022. Lo prevede un emendamento approvato alla Camera nel decreto Milleproroghe. Lo fa sapere la deput ...