Capuozzo | Ecco chi c' è dietro l' incontro tra Russia e Ucraina

(Di domenica 27 febbraio 2022) Toniè convinto chei negoziati traci sia la mano cinese: "Putin non si sarebbe permesso di accendere la minaccia nucleare senza un via libera da Pechino"

Advertising

tiber_h : RT @marilenagasbar1: - marilenagasbar1 : RT @marilenagasbar1: - marilenagasbar1 : - puntodilucescam : Capuozzo,non si rende conto, e iniziata la terza guerra mondiale,l’Ucraina,non deve ascoltare il canto delle.sirene… - paoloigna1 : Ovviamente e come sempre nessuna profezia ma solo un'analisi dei possibili sviluppi sul terreno che possono portare… -

Ultime Notizie dalla rete : Capuozzo Ecco

ilGiornale.it

Per la caccia all'uomo , per i bombardamenti che la corsa contro il tempo rende indiscriminati ", ha proseguito. A proposito di paura, nella capitale ucraina un edificio residenziale è stato ...Edgli autori e le opere selezionati per la Cinquina finalista della 18ma edizione del Premio: ... Toni, Marco Del Corona, Andrea Filippi, Milena Gabanelli, Nicola Gasbarro, Ettore Mo, ...Toni Capuozzo è convinto che dietro i negoziati tra Russia e Ucraina ci sia la mano cinese: "Putin non si sarebbe permesso di accendere la minaccia nucleare senza un via libera da Pechino" ...Il giornalista analizza i possibili scenari: "Chiuso ogni spiraglio di trattativa, la battaglia di Kiev è iniziata". Ecco cosa potrebbe succedere in Ucraina ...