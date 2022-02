Vaccino Moderna per bambini dai 6 agli 11 anni | arriva l’ok dell’Ema

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 26 febbraio 2022) Via libera dall’EMA (Agenzia Europea del Farmaco) per la somministrazione delaidai 611. Dopo la decisione del Chmp (Comitato per i medicinali a uso umano) è stata concessa al siero Spikevax di, già autorizzato per gli over 12, un’estensione dell’indicazione dai 6in su.dai 611: come funziona Per quanto riguarda i dosaggi, ilSpikevax didestinato aidai 611saranno dimezzati. La dose, quindi, scenderà dai 100 microgrammi contenuti nel siero per adulti, a soli 50 microgrammi. Nonostante la concentrazione ...