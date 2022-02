L' architetto di Putin Lanfranco Cirillo perquisito e indagato per auto - riciclaggio

(Di sabato 26 febbraio 2022) La guerra in Ucraina non c'entra. Ma c'è un legame con la Russia.a Brescia l'di'. Si tratta di, professionista 63enne che in Russia ha realizzato le ...

Advertising

fattoquotidiano : Brescia, indagato “l’architetto di Putin”: sequestrate 143 opere d’arte da Picasso a Modigliani e un elicottero - WallKnight : RT @petergomezblog: Brescia, indagato “l’architetto di Putin”: sequestrate 143 opere d’arte da Picasso a Modigliani e un elicottero https:/… - quibresciait : Evasione fiscale, nei guai “l’architetto di Putin” - Sotto la lente della Procura di Brescia Lanfranco Cirillo, ind… - LuigiAssecasa : RT @petergomezblog: Brescia, indagato “l’architetto di Putin”: sequestrate 143 opere d’arte da Picasso a Modigliani e un elicottero https:/… - GianSlim : BEL COLPO DELLA @GDF Brescia, indagato “l’architetto di Putin”: sequestrate 143 opere d’arte da Picasso a Modigli… -

Ultime Notizie dalla rete : architetto Putin

La guerra in Ucraina non c'entra. Ma c'è un legame con la Russia. Indagato a Brescia l'di'. Si tratta di Lanfranco Cirillo, professionista 63enne che in Russia ha realizzato le dimore di molti oligarchi, ottenendo anche la cittadinanza. A dare la notizia è Il Giornale ......passato da 'comico' si è ritrovato in guerra con uno dei personaggi politici più temuti come. di professione, conosciuta al liceo e autrice dei suoi sketch. Insieme hanno due figli: ...Inchiesta sul professionista 63enne che in Russia ha realizzato le dimore di molti oligarchi, ottenendo anche la cittadinanza.(Corriere della Sera) Al grande pubblico è noto come l’architetto di Putin anche se lui assicura di non aver mai progettato nulla per lo «zar di Russia». Secondo quanto riportato dal Giornale di ...