Kiev città aperta. L'appello di Riccardi e Sant'Egidio (Di sabato 26 febbraio 2022) Kiev, una capitale di tre milioni di abitanti, in Europa, è oggi un campo di battaglia. La popolazione civile, inerme, vive in una condizione di pericolo, terrore, mentre trova riparo nei rifugi sotterranei. I più deboli, dagli anziani ai bambini, ai senza dimora, sono ancora più esposti. Ci sono già le prime vittime civili. Kiev è una città che rappresenta un grande patrimonio culturale. Non si può pensare alla cultura europea, alla storia dell'Europa senza Kiev, così come non si può pensare alla cultura russa, alla storia della Russia, senza Kiev. La città, tra tanti monumenti, ospita siti che sono patrimonio dell'umanità. Kiev è una città santuario per tanti cristiani, in primo luogo per i cristiani ortodossi del mondo intero.

twitorino : Questa sera la Mole Antonelliana, per esprimere la solidarietà della Città di Torino a Kiev, si illumina di giallo… - MattiaBBagnoli : Notte difficile per Kiev. La guerra è ufficialmente entrata in città. Si sono sentite esplosioni per tutta la notte… - TgLa7 : #RussiaUkraineConflict Le forze armate russe entrate in Ucraina dalla Bielorussia sarebbero a circa 30 chilometri d… - SimoneGeti : ??BREAKING NEWS: “L'esercito russo non è entrato in città”, ma “sono previsti più attacchi aerei”. Lo ha detto il si… - fraga801 : RT @PasqualeDeFalc1: Il volto sanguinante è di Olena Kourilo, 52 anni. La donna è stata colpita dai vetri della finestra di casa sua mandat… -