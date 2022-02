Battaglia a Kiev, respinto primo assedio. Colpiti civili Zelensky contro Biden: "Voglio armi, non l'evacuazione" (Di sabato 26 febbraio 2022) I russi stanno assaltando la capitale, respinto il primo attacco. Il presidente ucraino agli Usa: "Voglio armi, non la fuga". Risoluzione di condanna Onu: Cina, India e UAE astenute Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di sabato 26 febbraio 2022) I russi stanno assaltando la capitale,ilattacco. Il presidente ucraino agli Usa: ", non la fuga". Risoluzione di condanna Onu: Cina, India e UAE astenute Segui su affaritaliani.it

