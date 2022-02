Ucraina, più forte di Putin c’è il suo popolo: solo l’opinione pubblica può vincere questa guerra (Di venerdì 25 febbraio 2022) Fossi ucraino, a farmi più paura sarebbe la solitudine. E le bombe, certo, le code alle pompe di benzina, i bancomat razionati, i primi villaggi senza luce e senz’acqua, i figli al fronte, i parenti distanti e senza telefono, la calca di rifugiati nei tunnel della metro, il governo che mi dice di procurarmi un’arma, mi chiede di farlo, i mezzi militari che attraversano la strada sotto casa, i piccoli rituali di un giovedì qualunque spazzati via. Ma soprattutto avrei paura della solitudine. Perché so che a volermi privare del diritto a scegliere il mio governo, ad avere un esercito e un futuro indipendente, è una potenza che spaventa il mondo, figurarsi me. È in corso un’ingiustizia grande quanto la Polonia del ’39: la vedono tutti eppure la combatte solo il popolo ucraino. Altre volte, per meno, il mondo che conta s’è indignato; per meno ha invaso ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 25 febbraio 2022) Fossi ucraino, a farmi più paura sarebbe la solitudine. E le bombe, certo, le code alle pompe di benzina, i bancomat razionati, i primi villaggi senza luce e senz’acqua, i figli al fronte, i parenti distanti e senza telefono, la calca di rifugiati nei tunnel della metro, il governo che mi dice di procurarmi un’arma, mi chiede di farlo, i mezzi militari che attraversano la strada sotto casa, i piccoli rituali di un giovedì qualunque spazzati via. Ma soprattutto avrei paura della solitudine. Perché so che a volermi privare del diritto a scegliere il mio governo, ad avere un esercito e un futuro indipendente, è una potenza che spaventa il mondo, figurarsi me. È in corso un’ingiustizia grande quanto la Polonia del ’39: la vedono tutti eppure la combatteilucraino. Altre volte, per meno, il mondo che conta s’è indignato; per meno ha invaso ...

martaserafini : Ho vestito mio figlio di 10 anni. Abbiamo fatto colazione, il ??più lontano possibile dalle finestre, ma era così s… - CottarelliCPI : Aggressione russa all'Ucraina: in questi momenti vorremmo avere un'Europa più unita, a partire da una difesa comune… - rtl1025 : ??'Più di 40 soldati ucraini e circa 10 civili sono stati uccisi'. Lo rende noto la presidenza ucraina #RussiaUkraineConflict - ellea4891 : RT @Internazionale: Il presidente ucraino Zelenskij ha invitato Putin a tornare al tavolo dei negoziati e ha esortato l’Europa ad agire più… - Nunziaf4 : @ZelenskyyUa Tutta la mia solidarietà per l’Ucraina, ma se troviamo il tempo per un tweet durante una guerra non bi… -

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina più Il dramma del piccolo Marco, sotto le bombe a Kiev non riesce a tornare dal papà a Ischia Il piccolo non potrà più raggiungere Napoli. Non per il momento. Perché in Ucraina proprio da ieri è in atto la guerra voluta da Putin. Disperazione e angoscia hanno preso il posto dell'entusiasmo e ...

Guerra in Ucraina, Draghi: 'Valutiamo la riapertura delle centrali a carbone' "Ieri al Consiglio europeo ha preso parte anche il presidente Zelensky, è stato un momento davvero drammatico, è nascosto in qualche parte di Kiev e ha detto che lui e l'Ucraina non hanno più tempo e ...

