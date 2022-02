Ucraina | Dombrovskis | ' sostegno finanziario a Kiev deve essere massiccio'

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Parigi, 25 feb. (Adnkronos) - "Il conflitto sta creando anche pesanti ripercussioni economiche all'. Ile dobbiamo rispondere presente". Ad affermarlo, in occasione dell'Eurogruppo, è il vice presidente della Commissione Ue, Valdis

Il Sannio Quotidiano

... Maria Zakharova, dopo che il Cremlino si è detto pronto a mandare una delegazione a Minsk per colloqui con la controparte. Ore 16,05 ": Valutiamo stop forniture gas russe a Ue "...... ma non la fermerà, secondo il vicepresidente della Commissione europea Valdis. "Oggi abbiamo parlato anche del potenziale impatto della crisisull'economia europea. È troppo ...Parigi, 25 feb. (Adnkronos) - "Il conflitto sta creando anche pesanti ripercussioni economiche all'Ucraina. Il sostegno finanziario a Kiev deve essere massiccio e dobbiamo rispondere presente". Ad aff ...La crisi tra Russia e Ucraina "intaccherà" la crescita europea, ma non la fermerà, secondo il vicepresidente della Commissione europea ...