Eurovision 2022 | l’Ebu ha deciso | la Russia è esclusa dal contest canoro

(Di venerdì 25 febbraio 2022) La guerra in Ucraina provocata dall’attacco della, ha toccato anche la manifestazione musicale europea. Inizialmente l’invasione di Putin del territorio ucraino sembrava non dovesse entrare nella competizione canora. Anche se la tv di Stato Ucraina aveva chiesto la squalifica della. Invece– l’Unione europea di radiodiffusione che organizza l’– hadi escludere ladalla manifestazione che si terrà a Torino dal 10 al 14 maggio. Sul comunicato ufficiale diffuso oggi si legge: “annuncia che nessun artista russo parteciperà all’Songdi quest’anno. Il Comitato esecutivo ha preso questa decisione seguendo una raccomandazione fatta oggi dall’organo di governo ...

E' un palco cui la Russia ha sempre tenuto molto: l'Song Contest. Una grande competizione canora, scintillante e colorata, che vede esibirsi uno dopo l'altro gli artisti di tutto il continente. La prossima edizione si terrà a Torino dal 10 ...Il Comitato Esecutivo dell'EBU ha preso la decisione a seguito di "una raccomandazione fatta oggi dall'organo di governo dell'Song Contest, il Gruppo di Riferimento, sulla base delle ...Eurovision, sicurezza e Covid La scelta è stata dettata anche da criteri di sicurezza, non solo per la questione Covid-19, ma anche perché è ancora ben viva la memoria di una ferita del 2017 ancora ...Vorremmo sottolineare che l’Eurovision Song Contest è stato creato dopo la Seconda Guerra Mondiale per unire l’Europa. La gravissima situazione tra Russia e Ucraina sta scrivendo pagine di storia ...