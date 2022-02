Cinema, le uscite del weekend 24 – 27 febbraio: il ritorno di Dario Argento con “Occhiali Neri” (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il weekend che chiude il mese di febbraio pullula di nuove uscite al Cinema. Tra tutti, spiccano due titoli in particolare: Occhiali Neri e Belfast. Il primo segna l’attesissimo ritorno di Dario Argento dietro la macchina da presa, con il suo horror, che ha suscitato una buona accoglienza in occasione della 72a Berlinale, presentato Fuori Concorso. Il secondo, invece, è il nuovo film di Kenneth Branagh, distribuito nelle sale nostrane a due settimane dall’uscita di Assassinio sul Nilo. Il lungometraggio ha ricevuto inoltre ben 7 nomination ai 94° Premi Oscar, tra cui quelle principali per Miglior Film e Miglior Regia. Entrambe le pellicole sono approdate in sale nella giornata di ieri giovedì 24 febbraio. Le ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 25 febbraio 2022) Ilche chiude il mese dipullula di nuoveal. Tra tutti, spiccano due titoli in particolare:e Belfast. Il primo segna l’attesissimodidietro la macchina da presa, con il suo horror, che ha suscitato una buona accoglienza in occasione della 72a Berlinale, presentato Fuori Concorso. Il secondo, invece, è il nuovo film di Kenneth Branagh, distribuito nelle sale nostrane a due settimane dall’uscita di Assassinio sul Nilo. Il lungometraggio ha ricevuto inoltre ben 7 nomination ai 94° Premi Oscar, tra cui quelle principali per Miglior Film e Miglior Regia. Entrambe le pellicole sono approdate in sale nella giornata di ieri giovedì 24. Le ...

