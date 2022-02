Barbano | “Abbiamo sbagliato a credere nella vittoria del Napoli”

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Barbano Abbiamo

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Alessandro, condirettore del Corriere dello Sport: 'sbagliato tutti a credere in questa vittoria del Napoli.avuto la dimostrazione che non è una notte che riabilita un percorso. I ...Per coadiuvarla entrano in segreteria: Moreno Conti, Ferdinandoe Francesco Ravacchioli e ... Per l'emittenza pubblica , 'avuto una grande fiducia in Rai Way e Rai. Siamo in attesa di ...A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Alessandro Barbano, condirettore del Corriere dello Sport ...ForzAzzurri.net - Il modo in cui il Napoli è stato eliminato fa ancora rumore Alessandro Barbano, condirettore del Corriere dello Sport è intervenuto ai microfoni di Radio ...