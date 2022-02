Advertising

RdtRadioStation : RDT NEWS - Cronaca Accesa a Norcia la fiaccola benedettina Tesei, da Umbria messaggio condanna guerra e necessità… - GPalombelli : ?????? Accesa dai Sindaci di Norcia, Subiaco e Cassino la fiaccola della pace. Mattarella: 'non possiamo accettare ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Accesa Norcia

... lo ha detto la presidente della Regione, Donatella Tesei, stamani a, in occasione dell'... La fiaccola "Pro Pace et Europa Una" è stataall'interno del cantiere della Basilica di San ...E a suggello della mattinata è statala fiaccola tratta dalla lampada del santo patrono d'... ", l'Umbria, l'area del cratere, reca i segni delle lacerazioni che il terremoto ha provocato. ..."Proprio dalla terra della pace, l'Umbria, si alza un messaggio di condanna di quanto sta accadendo ma anche di necessità di aprire un dialogo": lo ha detto la presidente della Regione, Donatella Tese ..."Ad agosto del '16 e a gennaio del '17 questo territorio è stato profondamente ferito, con effetti distruttivi drammatici in un'area vastissima. Il lavoro di ricostruzione è stato di grande impegno, è ...