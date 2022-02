Ucraina | la dichiarazione di guerra di Putin | Ci impegneremo alla demilitarizzazione e de-nazificazione dell' Ucraina

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Al via l'"operazione militare" in, ufficialmente per difendere i separatisti del Donbass. A notte inoltrata il presidente russo Vladimira sorpresa interviene nella tv pubblica e varca il Rubicone, proprio mentre si riunisce il Consiglio di Sicurezza'Onu. Un discorso aggressivo, in cuitra l'altro ha invitato i soldati ucraini a deporre le armi e soprattutto minacciato di ritorsioni eventuali intromissioni esterne. "Ho preso la decisione di un'operazione militare", ha detto poco primae 6 del mattino a Mosca. Spiegando che "un ulteriorergamentoa Nato ad est e' inaccettabile" e che quelli'Alleanza atlantica sono "comportamenti immorali". Chiarendo poi che "non è nei piania ...

... e i carri non si fermeranno finché Zelensky non si dimetterà e l', per usare le parole del presidente Putin stamane in quella che è stata una vera e propriadi guerra, verrà "......Europa" La Commissione europea proporrà in giornata ai paesi partner di approvaee un pacchetto di sanzioni "completo" nei confronti della Russia dopo l'attacco all'. Così in una...Quando a Mosca erano quasi le 6, Putin ha annunciato in tv l’attacco russo all’Ucraina. Subito si sono avvertite forti esplosioni nelle città ucraine a Odessa, Kharvik, Mariupol, Leopoli e nella capit ...Gran parte della popolazione ha deciso di restare soltanto dopo la diffusione delle dichiarazioni di Putin che ha affermato che non verranno presi di mira obiettivi civili. Intanto l'ambasciata ...