Olympiacos-Olimpia Milano oggi, Eurolega basket 2022: orario, tv, programma, streaming (Di giovedì 24 febbraio 2022) Manca sempre meno all’inizio di Olympiacos Pireo-l’AX Armani Exchange Milano, match valevole per la 27ma giornata dell’Eurolega 2021-2022. La posta in palio è davvero alta e ci attende dunque una partita scoppiettante. Il gruppo di Ettore Messina arriva a questo appuntamento in seguito alla conquista della Coppa Italia, l’ottava nella storia dell’Olimpia. Se vogliamo invece guardare gli ultimi due incontri di Eurolega, i lombardi hanno vinto contro il Baskonia (tra le mura amiche per 89-78) e il Zalgiris (lontano dal Mediolanum Forum per 70-74). Momento praticamente uguale anche per i greci, che hanno appena vinto la Coppa nazionale (sconfitto in finale il Panathinaikos per 73-81), mentre in campo europeo sono reduci dei successi contro Istanbul (in casa per 87-85) e il Baskonia (in ... Leggi su oasport (Di giovedì 24 febbraio 2022) Manca sempre meno all’inizio diPireo-l’AX Armani Exchange, match valevole per la 27ma giornata dell’2021-. La posta in palio è davvero alta e ci attende dunque una partita scoppiettante. Il gruppo di Ettore Messina arriva a questo appuntamento in seguito alla conquista della Coppa Italia, l’ottava nella storia dell’. Se vogliamo invece guardare gli ultimi due incontri di, i lombardi hanno vinto contro il Baskonia (tra le mura amiche per 89-78) e il Zalgiris (lontano dal Mediolanum Forum per 70-74). Momento praticamente uguale anche per i greci, che hanno appena vinto la Coppa nazionale (sconfitto in finale il Panathinaikos per 73-81), mentre in campo europeo sono reduci dei successi contro Istanbul (in casa per 87-85) e il Baskonia (in ...

