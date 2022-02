Napoli travolto dal Barcellona, Spalletti punzecchiato: “Ottima strategia” (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il Napoli può poco contro un Barcellona straripante come quello che si è presentato questa sera al Diego Armando Maradona: duro l’attacco Il Napoli viene sorpreso in casa propria da un Barcellona che, specialmente nel corso del primo tempo, ha dato vero e proprio filo da torcere ai suoi avversari. Inarrestabili nei gol, i blaugrana Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 24 febbraio 2022) Ilpuò poco contro unstraripante come quello che si è presentato questa sera al Diego Armando Maradona: duro l’attacco Ilviene sorpreso in casa propria da unche, specialmente nel corso del primo tempo, ha dato vero e proprio filo da torcere ai suoi avversari. Inarrestabili nei gol, i blaugrana Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

JuventusFCYouth : #Under19 | #NapoliJuve 0??-5?? ?? Il racconto del pokerissimo bianconero ? - TuttoJuve24 : RT @JuventusFCYouth: #Under19 | #NapoliJuve 0??-5?? ?? Il racconto del pokerissimo bianconero ?… - DNAJUVE1897 : UNDER 19, CHE SPETTACOLO! NAPOLI TRAVOLTO 5-0 - egidio_gialdini : Tabellino, cronaca e il commento dall'allenatore della JUVENTUS Under 19, Andrea BONATTI, dopo la 20a rit. 'Primave… - BiancoNero1905 : UNDER 19, CHE SPETTACOLO! NAPOLI TRAVOLTO 5-0 #Juve #ForzaJuve -