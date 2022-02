Napoli | la reazione dei tifosi su Insigne

(Di venerdì 25 febbraio 2022)ama ma non dimentica. Iazzurri non hanno gradito l’addio di Lorenzoa zero dalla prossima estate e non perdono...

Advertising

Spazio_Napoli : Insigne sostituito, forte reazione dei tifosi del Napoli - gilnar76 : Insigne sostituito, forte reazione dei tifosi del #Napoli #Forzanapoli #Napolicalcio #Sscnapoli… - Spazio_Napoli : Tifosi del Barça scatenati, coro contro la Juventus: reazione dei napoletani - gilnar76 : Tifosi del Barça scatenati, coro contro la Juventus: reazione dei napoletani #Forzanapoli #Napoli #Napolicalcio… - napolipiucom : Il tweet dello sceicco Al Thani: 'Che succede Napoli?' La reazione dei tifosi #AlThani #napoli #NapoliBarcellona… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli reazione

Nico 5,5 : pasticcia in area di rigore regalando palla a Politano per il 2 - 4 che dà un accenno dial). Busquets 6,5 : il suo valore non lo scopriamo certo oggi. Controlla come al ...Il Maradona continua ad incitare ilche al 21' trova unaimprovvisa grazie al lancio lungo di Insigne su cui Osimhen arriva venendo poi steso da Ter Stegen : l'arbitro fischia calcio ...L'allenatore del Napoli, Luciano Spalletti ... Ho letto quei fischi più come una reazione del dispiacere che poi il ragazzo vada via. Sono reazioni che si manifestano al contrario dei sentimenti che ...Questi fischi sono una reazione di dispiacere per il fatto che a fine stagione andrà via". Spalletti ha poi risposto così alla provocazione di un giornalista: "Il Napoli è l'unica squadra, tra le ...