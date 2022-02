La crisi ucraina scuote la rete e fa dimenticare il Covid: la ricerca condotta da SocialCom (Di giovedì 24 febbraio 2022) Registrate 12 milioni di interazioni sul tema nell’ultima settimana, ma la politica è lontana. Per la prima volta da due anni il tema Covid viene superato da altre questioni. È quanto emerge da una ricerca condotta da SocialCom che, con l’ausilio della piattaforma Blogmeter, ha analizzato le conversazioni sul web tra il 15 e il 23 febbraio. Dalle prime ore del mattino del 24 febbraio, inoltre, si registra un vero e proprio picco delle conversazioni, segno che gli italiani stanno seguendo con apprensione l’evolvere della situazione. I dati della ricerca di SocialCom Più del 75% degli utenti in rete esprime il proprio timore attraverso un sentiment negativo (75,29%), cresciuto di oltre cinque punti nelle ultime ore e di quasi dieci nel mese di febbraio. Centrale la ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 24 febbraio 2022) Registrate 12 milioni di interazioni sul tema nell’ultima settimana, ma la politica è lontana. Per la prima volta da due anni il temaviene superato da altre questioni. È quanto emerge da unadache, con l’ausilio della piattaforma Blogmeter, ha analizzato le conversazioni sul web tra il 15 e il 23 febbraio. Dalle prime ore del mattino del 24 febbraio, inoltre, si registra un vero e proprio picco delle conversazioni, segno che gli italiani stanno seguendo con apprensione l’evolvere della situazione. I dati delladiPiù del 75% degli utenti inesprime il proprio timore attraverso un sentiment negativo (75,29%), cresciuto di oltre cinque punti nelle ultime ore e di quasi dieci nel mese di febbraio. Centrale la ...

