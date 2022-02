Fondi, studenti a scuola di alimentazione con: “Metti un frutto sotto il banco” (Di giovedì 24 febbraio 2022) Fondi – Entusiasmo, partecipazione e soprattutto concreta educazione alimentare per gli studenti: sono questi gli elementi che hanno caratterizzato la prima fase, appena conclusa, di “Metti un frutto sotto il banco”, il progetto e concorso ideato e realizzato da MOF e Comune di Fondi. Le classi prime e seconde delle scuole secondarie di primo grado del territorio che hanno aderito hanno avuto l’opportunità di partecipare a un incontro online di didattica frontale e interattiva con la professoressa Stefania Ruggeri, nutrizionista, ricercatrice del CREA e docente universitaria. Durante l’appuntamento è stata illustrata l’importanza del consumo della frutta e della verdura in termini di salute e sostenibilità. L’esperta, in particolare, si è intrattenuta a lungo con gli ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 24 febbraio 2022)– Entusiasmo, partecipazione e soprattutto concreta educazione alimentare per gli: sono questi gli elementi che hanno caratterizzato la prima fase, appena conclusa, di “unil”, il progetto e concorso ideato e realizzato da MOF e Comune di. Le classi prime e seconde delle scuole secondarie di primo grado del territorio che hanno aderito hanno avuto l’opportunità di partecipare a un incontro online di didattica frontale e interattiva con la professoressa Stefania Ruggeri, nutrizionista, ricercatrice del CREA e docente universitaria. Durante l’appuntamento è stata illustrata l’importanza del consumo della frutta e della verdura in termini di salute e sostenibilità. L’esperta, in particolare, si è intrattenuta a lungo con gli ...

