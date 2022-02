Champions League | addio alla finale a San Pietroburgo

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Il comitato esecutivo dell'Uefa ha convocato una riunione straordinaria per domani per discutere della situazione in Ucraina. Ladia Sanè a forte rischio

I nerazzurri sono reduci dalla sconfitta intera per 0 - 2 contro il Sassuolo, che ha fatto seguito a quella di pochi giorni prima incon lo stesso risultato contro il Liverpool; in ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo L'UEFA pronta a negare a San Pietroburgo la finale di. La decisione del massimo organo calcistico europeo Come riferito da Associated Press, l'UEFA è pronta a togliere San Pietroburgo come sede della prossima finale di. ...Lo svela l'Associated Press: si tratta di una decisione presa anche dopo una precisa richiesta dell'Unione Europea che verrà ratificata domani ...La finale di Champions League potrebbe cambiare sede. Per la finale del 28 maggio 2022 la sede prescelta era a San Pietroburgo, la casa dello Zenit. Con l'invasione dell'Ucraina da ...