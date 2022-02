Salvini da Mattarella: garantire pace e interessi italiani (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il segretario della Lega Matteo Salvini è stato ricevuto questa mattina al Quirinale, e "ha espresso personalmente al Presidente della Repubblica grande soddisfazione per la rielezione". Lo riferisce ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il segretario della Lega Matteoè stato ricevuto questa mattina al Quirinale, e "ha espresso personalmente al Presidente della Repubblica grande soddisfazione per la rielezione". Lo riferisce ...

Advertising

peterkama : Salvini incontra Mattarella, soddisfazione per rielezione quel bel presidente di centrodestra - fisco24_info : Salvini incontra Mattarella: 'Se dati Covid vanno bene, stop a restrizioni': Il leader della Lega ha espresso al pr… - infoitinterno : Covid: Salvini da Mattarella, con fine stato emergenza via restrizioni - infoiteconomia : Ucraina: Salvini da Mattarella, espresso preoccupazioni per tensioni - Affaritaliani : Ucraina, Salvini da Mattarella: 'Garantire pace e interessi dell'Italia' -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini Mattarella Salvini incontra Mattarella: 'Se dati Covid vanno bene, stop a restrizioni' Il leader della Lega, Matteo Salvini ha incontrato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella al Quirinale. Lo riferisce una nota della Lega, parlando di un incontro "cordiale" e spiegando che "Salvini ha espresso ...

Salvini da Mattarella: garantire pace e interessi italiani Nel corso dell'incontro, "come sempre cordiale - riferisce ancora la nota della Lega - Salvini ha espresso grande preoccupazione per le tensioni internazionali sottolineando la necessità di garantire ...

Salvini da Mattarella: garantire pace e interessi italiani Tiscali.it Salvini da Mattarella: garantire pace e interessi italiani Roma, 23 feb. (askanews) - Il segretario della Lega Matteo Salvini è stato ricevuto questa mattina al Quirinale, e 'ha espresso personalmente ...

Salvini incontra Mattarella: 'Se dati Covid vanno bene, stop a restrizioni' Il leader della Lega, Matteo Salvini ha incontrato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella al Quirinale. Lo riferisce una nota della Lega, parlando di un incontro "cordiale" e spiegando che ...

Il leader della Lega, Matteoha incontrato il presidente della Repubblica, Sergioal Quirinale. Lo riferisce una nota della Lega, parlando di un incontro "cordiale" e spiegando che "ha espresso ...Nel corso dell'incontro, "come sempre cordiale - riferisce ancora la nota della Lega -ha espresso grande preoccupazione per le tensioni internazionali sottolineando la necessità di garantire ...Roma, 23 feb. (askanews) - Il segretario della Lega Matteo Salvini è stato ricevuto questa mattina al Quirinale, e 'ha espresso personalmente ...Il leader della Lega, Matteo Salvini ha incontrato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella al Quirinale. Lo riferisce una nota della Lega, parlando di un incontro "cordiale" e spiegando che ...