“Ospina non è sempre titolare?” | Spalletti bacchetta un giornalista in sala stampa!

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League tra Napoli e Barcellona, il tecnico partenopeo Luciano Spalletti ha toccato vari temi. Poi ha risposto in maniera piccata ad un giornalista sudamericano che gli chiedesse perché Ospina non sia titolare in tutte le partite. Ecco le dichiarazioni: Spalletti conferenza stampa Napoli-Barcellona "Ospina lei lo vorrebbe titolare? Secondo me non ha visto le partite lei! Ha sempre giocato titolare, oppure per lei deve giocare anche a casa, in allenamento? Quando non ha giocato è perché era infortunato, ma le coppe europee le gioca Meret. Lei deve fare domande corrette quando fa il giornalista!".

