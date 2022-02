Non c’è pace tra i grillini. “Lady Rousseau” asfalta Conte: «Ha tradito valori, iscritti e cittadini» (Di mercoledì 23 febbraio 2022) “Lady Rousseau“: ovvero, come la presentazione di un libro (quello, appunto, appena citato) può trasformarsi un un processo politico. Alle latitudini pentastellate ormai accade di tutto. Anche questo. Indizio inequivocabile che l’insoddisfazione nel M5S si accinge ormai a travolgere ogni argine. Lo ha capito bene l’autrice Enrica Sabatini, socia della piattaforma Rousseau e compagna di Davide Casaleggio. Insomma, la persona più che giusta per misurare la distanza tra il MoVimento poltronista di oggi e quello da combattimento di ieri. Nel mirino, ovviamente, Giuseppe Conte, l’uomo che vorrebbe smussare i residui spigoli del M5S per incastrarlo stabilmente nella sinistra. L’ex-premier è un bersaglio facile dopo che il Tribunale di Napoli ne ha congelato la leadership. I suoi legali hanno risposto con altre carte ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 23 febbraio 2022) ““: ovvero, come la presentazione di un libro (quello, appunto, appena citato) può trasformarsi un un processo politico. Alle latitudini pentastellate ormai accade di tutto. Anche questo. Indizio inequivocabile che l’insoddisfazione nel M5S si accinge ormai a travolgere ogni argine. Lo ha capito bene l’autrice Enrica Sabatini, socia della piattaformae compagna di Davide Casaleggio. Insomma, la persona più che giusta per misurare la distanza tra il MoVimento poltronista di oggi e quello da combattimento di ieri. Nel mirino, ovviamente, Giuseppe, l’uomo che vorrebbe smussare i residui spigoli del M5S per incastrarlo stabilmente nella sinistra. L’ex-premier è un bersaglio facile dopo che il Tribunale di Napoli ne ha congelato la leadership. I suoi legali hanno risposto con altre carte ...

