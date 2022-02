Dimarco non ci sta: “Il campionato resta aperto, a Genova per vincere!” (Di mercoledì 23 febbraio 2022) È intervenuto ai microfoni di SportMediaset Federico Dimarco, laterale sinistro dell’Inter, per fare il punto sulla situazione della squadra di Inzaghi dopo la sconfitta interna patita contro il Sassuolo. Di seguito le parole dell’ex Verona. “Dobbiamo metterci alle spalle questo passo falso e non dobbiamo cancellare quello che di buono abbiamo fatto prima – le sue parole -. La testa è alla sfida di venerdì, dobbiamo andare a Genova e vincere. Contro il Sassuolo abbiamo approcciato male la partita e basta, ora dobbiamo pensare partita dopo partita e raggiungere gli obiettivi. Il campionato resta aperto”. Infine un commento sul rinnovo di Marcelo Brozovic, la cui assenza è pesata non poco nella sconfitta di domenica: “Per noi è fondamentale, forti come lui ce ne sono pochi in Europa. La ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 23 febbraio 2022) È intervenuto ai microfoni di SportMediaset Federico, laterale sinistro dell’Inter, per fare il punto sulla situazione della squadra di Inzaghi dopo la sconfitta interna patita contro il Sassuolo. Di seguito le parole dell’ex Verona. “Dobbiamo metterci alle spalle questo passo falso e non dobbiamo cancellare quello che di buono abbiamo fatto prima – le sue parole -. La testa è alla sfida di venerdì, dobbiamo andare ae vincere. Contro il Sassuolo abbiamo approcciato male la partita e basta, ora dobbiamo pensare partita dopo partita e raggiungere gli obiettivi. Il”. Infine un commento sul rinnovo di Marcelo Brozovic, la cui assenza è pesata non poco nella sconfitta di domenica: “Per noi è fondamentale, forti come lui ce ne sono pochi in Europa. La ...

Advertising

InterFanTV : #Dimarco: 'Dobbiamo metterci alle spalle questo passo falso e non dobbiamo cancellare quello che di buono abbiamo f… - Effeboiii : @msprincipale @Inter_Scout Radu sarebbe titolare in moltissime squadre medie, e 7 milioni non sono nulla, Correa a… - BotGuasto : @Inter_Scout Dimarco e Gagliardini non li vorrei vedere manco in foto - IlCommentatore_ : @Inter_Scout Non mi convince tanto. Dimarco non mi piace come vice di Bastoni. Vi dirò di più, secondo me, non è ne… - SManchester2003 : @MatteDj23 Tu pensa a ranocchia o dimarco primo cambio e non ti preoccupare di Botman -