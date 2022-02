**Ucraina: Borrell, 'sanzioni non fanno miracoli, ma fanno male'** (Di martedì 22 febbraio 2022) Bruxelles, 22 feb. (Adnkronos) - "E' evidente che le sanzioni non hanno effetti miracolosi, fanno male e costano. Pensiamo che la storia non è finita. Le sanzioni non sono come un semaforo rosso. fanno male economicamente". Lo spiega l'Alto Rappresentante dell'Ue Josep Borrell, in conferenza stampa a Bruxelles. "Abbiamo preferito conservare alcune capacità di deterrenza - aggiunge - per rispondere a nuove azioni della Russia e temiamo molto che ce ne saranno. C'è un arsenale, dobbiamo seguire gli avvenimenti", spiega. "Pensiamo" che il pacchetto approvato rappresenti un "buon equilibrio" tra l'esigenza di avere un "pacchetto forte" e quella di avere "munizioni di riserva" conclude Borrell. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 22 febbraio 2022) Bruxelles, 22 feb. (Adnkronos) - "E' evidente che lenon hanno effetti miracolosi,e costano. Pensiamo che la storia non è finita. Lenon sono come un semaforo rosso.economicamente". Lo spiega l'Alto Rappresentante dell'Ue Josep, in conferenza stampa a Bruxelles. "Abbiamo preferito conservare alcune capacità di deterrenza - aggiunge - per rispondere a nuove azioni della Russia e temiamo molto che ce ne saranno. C'è un arsenale, dobbiamo seguire gli avvenimenti", spiega. "Pensiamo" che il pacchetto approvato rappresenti un "buon equilibrio" tra l'esigenza di avere un "pacchetto forte" e quella di avere "munizioni di riserva" conclude

Advertising

Agenzia_Ansa : Precipita la crisi in Ucraina. Dopo la mossa ieri del presidente russo Putin, l'Occidente prepara la risposta. 'Ogg… - MediasetTgcom24 : Crisi Ucraina, Borrell: oggi l'Ue adotterà prime sanzioni contro la Russia #ue #parigi #consigliodegliaffariesteri… - TV7Benevento : **Ucraina: Borrell, 'sanzioni non fanno miracoli, ma fanno male'** - - stefano_vespa : Borrell: l'Unione europea manderà una missione per aiutare l'#Ucraina ad affrontare gli attacchi #cyber #Russia #DONBASS #UE #Nato - incoeu : Sanzion a la Russia, gh'è l'acord in tra i 27 de l'UE, el Borrell: sarann propi dure, el Di Maio el nonzia jut italian a l'Ucraina. -