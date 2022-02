Putin mira a controllare i partner Est della Nato | spiega Fukuyama

Leggi su linkiesta

(Di martedì 22 febbraio 2022) Il presidente russo Vladimirha firmato il riconoscimento delle «Repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk» e ha ordil’ingresso di forze armate russe nel Donbass occupato per «un’operazione di mantenimentopace». Che è di fatto, denuncia l’Onu, «un’invasione nei confini ucraini ». Dopo un lungo discorso infarcito di retorica e manipolazioni storiche in diretta tv,ha annunciato che «i territori occupati» per la Russia diventano due entità politiche indipendenti da Kiev e protette da Mosca. «Ogni aggressione militare deve cessare immediatamente: non possiamo continuare a sopportare questo continuo spargimento di sangue», ha dettoprima di firmare l’atto formale del riconoscimento. «Troveranno o costruiranno il modo di imporci sanzioni, tanto ce le avrebbero imposte ...