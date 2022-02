Elden Ring: pubblicato il trailer di lancio dell’atteso titolo di From Software (Di martedì 22 febbraio 2022) pubblicato il trailer di lancio di Elden Ring, l’attesissimo titolo di From Software in arrivo il 25 febbraio Mancano ormai soltanto tre giorni all’arrivo di Elden Ring su console e PC, e nell’attesa From Software ci mostra il trailer di lancio del titolo. Elden Ring arriverà su PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC il prossimo 25 febbraio e i fan non stanno più nella pelle nell’attesa di giocare il nuovo titolo di questa amata Software house, il cui ultimo gioco, Sekiro: Shadows Die Twice, è uscito nel 2019 vincendo anche il titolo di Game of ... Leggi su tuttotek (Di martedì 22 febbraio 2022)ildidi, l’attesissimodiin arrivo il 25 febbraio Mancano ormai soltanto tre giorni all’arrivo disu console e PC, e nell’attesaci mostra ildidelarriverà su PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC il prossimo 25 febbraio e i fan non stanno più nella pelle nell’attesa di giocare il nuovodi questa amatahouse, il cui ultimo gioco, Sekiro: Shadows Die Twice, è uscito nel 2019 vincendo anche ildi Game of ...

