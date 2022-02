Basket, i convocati dell’Italia ai raggi X per le sfide contro l’Islanda. Si rivedono in azzurro Della Valle e Mannion, Imbrò e Toté le novità (Di martedì 22 febbraio 2022) Si sono radunati quest’oggi a Bologna i sedici azzurri chiamati dal CT Romeo Sacchetti per la seconda finestra dedicata alle FIBA World Cup 2023 Qualifiers. L’Italia è attesa da una doppia sfida con l’Islanda, che verrà affrontata giovedì sera in trasferta a Reykjavik (inizio del match alle 21:00 ora italiana, le 20:00 ora locale) e successivamente domenica sera al PalaDozza di Bologna (palla a due alle 20:30). Andiamo a conoscere meglio i magnifici sedici chiamati dal CT azzurro per queste due sfide contro la Nazionale nordica. Amedeo Della Valle è sicuramente uno dei piacevoli rientri nel gruppo dei convocati. La guardia nativa di Alba (Cuneo), ex Reggiana ed Olimpia Milano, sta trascinando la Germani Brescia in Campionato grazie ai 19.4 punti messi a segno fin qui ... Leggi su oasport (Di martedì 22 febbraio 2022) Si sono radunati quest’oggi a Bologna i sedici azzurri chiamati dal CT Romeo Sacchetti per la seconda finestra dedicata alle FIBA World Cup 2023 Qualifiers. L’Italia è attesa da una doppia sfida con, che verrà affrontata giovedì sera in trasferta a Reykjavik (inizio del match alle 21:00 ora italiana, le 20:00 ora locale) e successivamente domenica sera al PalaDozza di Bologna (palla a due alle 20:30). Andiamo a conoscere meglio i magnifici sedici chiamati dal CTper queste duela Nazionale nordica. Amedeoè sicuramente uno dei piacevoli rientri nel gruppo dei. La guardia nativa di Alba (Cuneo), ex Reggiana ed Olimpia Milano, sta trascinando la Germani Brescia in Campionato grazie ai 19.4 punti messi a segno fin qui ...

