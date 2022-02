**Milleproroghe: da Camera ok a fiducia con 369 sì, domani voto finale** (Di lunedì 21 febbraio 2022) Roma, 21 feb. (Adnkronos) - Con 369 voti a favore e 41 contrari la Camera ha detto sì alla fiducia posta dal Governo sul decreto legge Milleproroghe. I lavori riprenderanno alle 19 con l'esame degli ordini del giorno, mentre per domani è previsto il voto finale. Il provvedimento, che dovrà essere convertito entro il prossimo 28 febbraio, dovrà tornare in Senato. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 21 febbraio 2022) Roma, 21 feb. (Adnkronos) - Con 369 voti a favore e 41 contrari laha detto sì allaposta dal Governo sul decreto legge Milleproroghe. I lavori riprenderanno alle 19 con l'esame degli ordini del giorno, mentre perè previsto ilfinale. Il provvedimento, che dovrà essere convertito entro il prossimo 28 febbraio, dovrà tornare in Senato.

