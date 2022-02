La macchina del tempo - Sfogliando Quattroruote di febbraio 1992 (Di lunedì 21 febbraio 2022) La copertina del fascicolo di febbraio 1992 è dominata dall'Alfa 155. Gli altri strilli sono dedicati al confronto tra l'Audi 100 e la BMW 520, all'anteprima sulla piccola Renault (ancora indicata con la sigla X 06), diretta concorrente della Cinquecento, di cui comincia la produzione in Polonia, e un'ampia panoramica tutta dati sui costi di gestione dell'auto catalizzata e non. In sommario anche un chiarimento sull'Autovelox (all'epoca è d'obbligo per la Polizia bloccare subito il guidatore spericolato). La Scenic non Scénic. Niente a che vedere con la monovolume che esordirà nel '96, ma acronimo di Safety concept embodied in a new innovative car, la Scenic è una vettura-laboratorio in cui i concetti di sicurezza prendono forma in un'auto innovativa. In realtà, le maggiori novità riguardano la qualità della vita a bordo. E quindi: arredi interni ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 21 febbraio 2022) La copertina del fascicolo diè dominata dall'Alfa 155. Gli altri strilli sono dedicati al confronto tra l'Audi 100 e la BMW 520, all'anteprima sulla piccola Renault (ancora indicata con la sigla X 06), diretta concorrente della Cinquecento, di cui comincia la produzione in Polonia, e un'ampia panoramica tutta dati sui costi di gestione dell'auto catalizzata e non. In sommario anche un chiarimento sull'Autovelox (all'epoca è d'obbligo per la Polizia bloccare subito il guidatore spericolato). La Scenic non Scénic. Niente a che vedere con la monovolume che esordirà nel '96, ma acronimo di Safety concept embodied in a new innovative car, la Scenic è una vettura-laboratorio in cui i concetti di sicurezza prendono forma in un'auto innovativa. In realtà, le maggiori novità riguardano la qualità della vita a bordo. E quindi: arredi interni ...

