Il nuovo motore Renault tra potenza e poca affidabilità (Di lunedì 21 febbraio 2022) Per Alpine il nuovo motore Renault potrebbe rivelarsi un’arma in più o un grande problema sino al termine della stagione 2022. Haas: primi chilometri per la VF-22 Alpine: il motore Renault sorprenderà? Per il 2022, Renault ha completamente ridisegnato il suo propulsore, adottando i concetti di turbina e compressore split (simile a Mercedes). Scelta che però potrebbe presentare delle controindicazioni durante la stagione di Formula Uno. L’obiettivo di Alpine era infatti quello di aumentare la potenza del motore per arrivare ai livelli dei top team. Obiettivo che è stato perseguito dalla scuderia anche facendo a meno dell’affidabilità. Laurent Rossi, ad del team, ha parlato così per Motorsport.com: “affidabilità ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 21 febbraio 2022) Per Alpine ilpotrebbe rivelarsi un’arma in più o un grande problema sino al termine della stagione 2022. Haas: primi chilometri per la VF-22 Alpine: ilsorprenderà? Per il 2022,ha completamente ridisegnato il suo propulsore, adottando i concetti di turbina e compressore split (simile a Mercedes). Scelta che però potrebbe presentare delle controindicazioni durante la stagione di Formula Uno. L’obiettivo di Alpine era infatti quello di aumentare ladelper arrivare ai livelli dei top team. Obiettivo che è stato perseguito dalla scuderia anche facendo a meno dell’. Laurent Rossi, ad del team, ha parlato così per Motorsport.com: “...

Advertising

LaNotiziaQuoti : Vittoria sofferta, ma alla fine meritata per i Block Devils che, sotto di un parziale, alzano i giri del motore. Mv… - pipposchitt : RT @ScaniaGroup: Nel 1961, abbiamo montato il primo motore sovralimentato su un autocarro Scania, aprendo una nuova era della tecnologia de… - infoiteconomia : Renault svela un nuovo concept: il motore è inedito - GaetanoScavuzzo : RT @motorionline: Il nuovo SUV elettrico #BMWiX alla nostra prova approfondita, nella nuova puntata del 'Com'è & Come va'. Tutto su design… - fabiocavagnera : RT @motorionline: Il nuovo SUV elettrico #BMWiX alla nostra prova approfondita, nella nuova puntata del 'Com'è & Come va'. Tutto su design… -