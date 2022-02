Grande Fratello Vip: è scoppiato l’amore tra Jessica e Barù? (Di lunedì 21 febbraio 2022) Oggi, lunedì 21 febbraio, in prima serata su Canale 5 quarantatreesimo appuntamento con “Grande Fratello Vip”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini con Sonia Bruganelli e Adriana Volpe nel ruolo di opinioniste. Stasera riflettori puntati sulla turbolenta, e ormai cosiddetta, “notte jungle”. Nel corso del weekend, i “vipponi” hanno dato vita a un’eccezionale festa a tema che ha lasciato pesantissimi strascichi. Il party ha rimesso in discussione amicizie, amori ed equilibri, creando malumori e lasciando emergere inaspettate confessioni. Protagonista assoluto della serata è stato il triangolo amoroso “Soleil Alex Delia” e un appassionato bacio tra le due donne. Nelle scorse ore è emersa una Jessica Selassié inedita, come non l’avevamo mai vista. Complice certamente anche la cotta che ha ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 21 febbraio 2022) Oggi, lunedì 21 febbraio, in prima serata su Canale 5 quarantatreesimo appuntamento con “Vip”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini con Sonia Bruganelli e Adriana Volpe nel ruolo di opinioniste. Stasera riflettori puntati sulla turbolenta, e ormai cosiddetta, “notte jungle”. Nel corso del weekend, i “vipponi” hanno dato vita a un’eccezionale festa a tema che ha lasciato pesantissimi strascichi. Il party ha rimesso in discussione amicizie, amori ed equilibri, creando malumori e lasciando emergere inaspettate confessioni. Protagonista assoluto della serata è stato il triangolo amoroso “Soleil Alex Delia” e un appassionato bacio tra le due donne. Nelle scorse ore è emersa unaSelassié inedita, come non l’avevamo mai vista. Complice certamente anche la cotta che ha ...

