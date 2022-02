Grande Fratello Vip | anticipazioni puntata stasera lunedì 21 febbraio 2022

Leggi su dituttounpop

(Di lunedì 21 febbraio 2022)Vip,dellain onda21alle 21:40 circa su Canale 5.21su Canale 5 andrà in onda un nuovo appuntamento con ilVip, che ha lasciato il venerdì per fare spazio alla fiction. Il reality, prodotto da Endemol Shine Italy si sta avviando verso la conclusione, l’appuntamento è peralle 21:40 circa su Canale 5. IlVip è condotto come sempre da Alfonso Signorini, e vede la presenza in studio di due opinioniste guerriere: Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, che nel corso dell’edizione non se le sono ...