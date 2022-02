Capaci | una comunità calorosa accoglie il nuovo parroco | Don Giuseppe Salamone

(Di lunedì 21 febbraio 2022)– Si è tenuta ieri mattina la cerimonia di insediamento di Donpresso la chiesa madre Sant’Erasmo di. Una chiesa gremita ha accolto il. L’ingresso in Chiesa è stato accompagnato dal suono della banda musicale della città. La messa si è tenuta alla presenza dell’Arcivescovo di Monreale, S. E. Michele Pennisi, del vicario generale della Curia Arcivescovile, monsignor Antonio Dolce, che ha letto il decreto di nomina delArciprete. Presenti anche numerosi sacerdoti della diocesi, il sindaco di, Pietro Puccio, il Comandante della Polizia Municipale, Gianni Baiamonte, il vice Comandante del Comando Stazione di, M.llo Antonio Zaccaria. All’appuntamento non sono mancati ...

