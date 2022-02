Bologna-Spezia, le formazioni ufficiali: Mihajlovic lancia Orsolini, Motta e la scelta su Maggiore (Di lunedì 21 febbraio 2022) Le formazioni ufficiali di Bologna-Spezia, 26a giornata di campionato: Bologna (3-4-3): Skorupski; Bonifazi, Binks, Theate; De Silvestri, So... Leggi su calciomercato (Di lunedì 21 febbraio 2022) Ledi, 26a giornata di campionato:(3-4-3): Skorupski; Bonifazi, Binks, Theate; De Silvestri, So...

Advertising

GiovaAlbanese : Aria di sfiducia a #Bologna nei confronti di Sinisa #Mihajlovic: in caso di risultato negativo con lo #Spezia arriv… - sportli26181512 : Bologna-Spezia, le formazioni ufficiali: Mihajlovic lancia Orsolini, Motta e la scelta su Maggiore: Le formazioni u… - Tokii_HC : RT @tipster_card: Celta Vigo vs Levante ???? Bologna vs Spezia ???? Double - Double ???? Bet365 used ? - tipster_card : Celta Vigo vs Levante ???? Bologna vs Spezia ???? Double - Double ???? Bet365 used ? - CalcioNews24 : Le scelte di #BolognaSpezia ?? -