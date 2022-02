Sci alpino | l’Austria vince l’oro nel Team Event olimpico Italia fuori ai quarti con gli Usa

(Di domenica 20 febbraio 2022)si tinge d’oro neldelle Olimpiadi di Pechino 2022. Gli austriaci, che salgono di un gradino sul podio rispetto a quattro anni fa, si sono imposti sulla Germania al termine di una finale davvero bellissima. A decidere è stata la somma dei tempi dopo il 2-2 delle manche. Fondamentali le vittorie di Katharina Liensberger e soprattutto di Stefan Brennsteiner (il migliore in assoluto quest’oggi) rispettivamente su Emma Aicher e Julian Rauchfuss, mentre ai tedeschi non sono bastati i successi di Lena Duerr su Katharina Truppe e di Alexander Schmid su Johannes Strolz. La medagli di bronzo va alla Norvegia come quattro anni fa. Il quartetto composto da Maria Therese Tviberg, Fabian Wilkens Solheim, Thea Louise Stjernesund si è imposto sugli Stati Uniti (Mikaela Shiffrin, Paula Moltzan, River Radamus e Tommy Ford) per la ...

A cominciare dalle dichiarazioni arrivate dallomaschile. Passando per quelle del femminile, "Genitori in discesa libera" le ha definite Gramellini nel suo "Caffè". Fino alle lame ...... ma in Cina si è alla diciannovesima ed ultima giornata di gare ai Giochi: oggi si assegneranno gli ultimi titoli e ci sarà spazio, tra esibizioni e gare ufficiali, per 22 azzurri , tra, ...L’Austria si tinge d’oro nel Team Event delle Olimpiadi di Pechino 2022. Gli austriaci, che salgono di un gradino sul podio rispetto a quattro anni fa, si sono imposti sulla Germania al termine di una ...L’Austria vince la medaglia d’oro nello slalom parallelo a squadre di sci alpino alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022. Strolz e compagni battono la Germania in finale e si mettono al collo il ...