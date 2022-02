Le proprietà del pesce che fanno bene alla memoria

Leggi su dilei

(Di domenica 20 febbraio 2022) Pesci, crostacei, molluschi: la nostra dieta può dirsi varia e completa se sulla nostra tavola troviamo anche loro. Come sottolinea il Ministero della Salute, le proteine presenti nelsono maggiormente digeribili rispetto alle altre carni: questo per la minore quantità di tessuto connettivo. Non solo proteine: ilcontiene infatti sali minerali (calcio fosforo e iodio), ma sono soprattutto i fosfolipidi e grassi insaturi ad alta concentrazione di omega 3 ad avere effettifici sulla nostra salute. Uno studio ha mostrato, infatti, che un consumo dialmeno due-tre volte a settimana, può ridurre il rischio di danni vascolari celebrali sotto i 75 anni di età.: l’importanza degli Omega 3 Per anni si è pensato che ci fosse una stretta correlazione ...