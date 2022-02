“Il retail nella nuova normalità” (Di domenica 20 febbraio 2022) Un percorso di formazione, con l’obiettivo di fornire agli imprenditori del comparto abbigliamento, tessile, accessori e articoli moda una serie di strumenti pratici e idee innovative per il retailer, al fine di intercettare i nuovi bisogni ma, soprattutto, nuove modalità di relazione con la clientela. E’ questa la proposta che arriva da Confcommercio Campania e Federmoda per : cinque incontri da tre ore ciascuno, in programma ogni lunedì, dal 21 febbraio al 21 marzo, dalle 14 alle 17, su piattaforma zoom. In particolare, insieme a relatori esperti del settore, il corso verterà sui temi di: vendita assistita, marketing sensoriale, come attirare i clienti in store, come vendere agli stranieri, la matematica del fashion retail. Ripartire riprogrammandosi, in epoca di new normal, prendendo spunto dalle tecniche di comunicazione efficace, rilancio mirato e ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 20 febbraio 2022) Un percorso di formazione, con l’obiettivo di fornire agli imprenditori del comparto abbigliamento, tessile, accessori e articoli moda una serie di strumenti pratici e idee innovative per iler, al fine di intercettare i nuovi bisogni ma, soprattutto, nuove modalità di relazione con la clientela. E’ questa la proposta che arriva da Confcommercio Campania e Federmoda per : cinque incontri da tre ore ciascuno, in programma ogni lunedì, dal 21 febbraio al 21 marzo, dalle 14 alle 17, su piattaforma zoom. In particolare, insieme a relatori esperti del settore, il corso verterà sui temi di: vendita assistita, marketing sensoriale, come attirare i clienti in store, come vendere agli stranieri, la matematica del fashion. Ripartire riprogrammandosi, in epoca di new normal, prendendo spunto dalle tecniche di comunicazione efficace, rilancio mirato e ...

APRI GLI OCCHI #LOVEdichenonèamore Siamo molto felici di aver coinvolto un partner importante come Fondazione Libellula nella nostra ... ed online con la piattaforma eCommerce grandvision.it, affermandosi come leader nel settore retail ...

'Il retail nella nuova normalità': il corso di Federmoda e Confcommercio Campania Avrà il via il prossimo 21 febbraio il percorso di formazione promosso da Confcommercio Campania e Federmoda dal titolo Il retail nella nuova normalità . Il corso Il percorso di formazione ha l'obiettivo di fornire agli imprenditori del comparto abbigliamento, tessile, accessori e articoli moda una serie di strumenti ...

"Il retail nella nuova normalità" Cronache Salerno Pam Panorama, Dole e Bocconi per i nuovi manager della distribuzione un progetto all'interno del corso di studi "Innovative Retail Design" che ha come obiettivo la formazione di nuove figure professionali nell'ambito della distribuzione. La società veneta, con base a ...

Siamo molto felici di aver coinvolto un partner importante come Fondazione Libellula nella nostra ... ed online con la piattaforma eCommerce grandvision.it, affermandosi come leader nel settore retail... Avrà il via il prossimo 21 febbraio il percorso di formazione promosso da Confcommercio Campania e Federmoda dal titolo Il retail nella nuova normalità . Il corso Il percorso di formazione ha l'obiettivo di fornire agli imprenditori del comparto abbigliamento, tessile, accessori e articoli moda una serie di strumenti ... un progetto all'interno del corso di studi "Innovative Retail Design" che ha come obiettivo la formazione di nuove figure professionali nell'ambito della distribuzione. La società veneta, con base a ...