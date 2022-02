Ucraina | indagine su Pino il ‘mercenario’ dopo post Fb

(Di sabato 19 febbraio 2022) (Adnkronos) – Inizia tutto per caso,unpubblicato il 6 gennaio del 2019 sul profilo Facebook di tale Giuseppe Russo, fino a quel momento uno sconosciuto per le forze dell’ordine. Invece Russo, detto ‘’, 20 anni, per la Procura di Messina, guidata da Maurizio de Lucia, è unpro Russia che da anni si trova nel territorio ucraino del Donbass. Il gip di Messina, nell’aprile del 2021, ha diso l’arresto del giovane, poi confermato dal Tribunale del Riesame, nel luglio 2021. L’inchiesta è partita dall’analisi del profilo Facebook di Russo che avevaato una sua foto con indosso “un’uniforme di combattimento con fregi militari, quali la stella sul colbacco, la stella con falce e martello nella fibbia, di chiara appartenenza filorussa”, scriveva il gip nella ...

Nel corso dell'gli inquirenti trovarono anche conferma dell'esistenza e dell'operatività di una struttura organizzata attiva nell'area Italia -e dedita al reclutamento e al ...Inoltre "dall'acquisizione di alcuni filmati presso la Rai, in occasione di una puntata del programma 'Speciale Nemo' mandato in onda il 18 giugno 2018 sul conflitto in, veniva ripreso un ...Le indagini «confermavano l'operatività di Russo quale mercenario ... in occasione di una puntata del programma 'Speciale Nemò mandato in onda il 18 giugno 2018 sul conflitto in Ucraina, veniva ...Le indagini "hanno confermato l'operatività di Russo quale mercenario ... circostanza che tra le proprie linee vi fossero stati soltanto pochi feriti, mentre l'Ucraina, era arretrata dalle proprie ...