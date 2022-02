Tom Holland: la sua guardia del corpo è un "sosia" del principe Harry (FOTO) (Di sabato 19 febbraio 2022) Il doppelgänger del principe Harry è stato avvistato sullo sfondo di una FOTO di Tom Holland, paparazzato assieme alla fidanzata Zendaya durante un recente appuntamento. I fan di Tom Holland sono rimasti completamente sbalorditi quando hanno visto per la prima volta la sua nuova guardia del corpo sullo sfondo di uno scatto condiviso sulla pagina Instagram di JustJared: il bodyguard è un sosia del principe Harry e i fan non riescono a smettere scrivere commenti ironici sotto gli scatti. Il noto sito web ha condiviso una serie di immagini di Holland e Zendaya sulla propria pagina Instagram, ma questa volta i fan non sono stati colpiti dalla celebre coppia hollywoodiana, bensì dalla ... Leggi su movieplayer (Di sabato 19 febbraio 2022) Il doppelgänger delè stato avvistato sullo sfondo di unadi Tom, paparazzato assieme alla fidanzata Zendaya durante un recente appuntamento. I fan di Tomsono rimasti completamente sbalorditi quando hanno visto per la prima volta la sua nuovadelsullo sfondo di uno scatto condiviso sulla pagina Instagram di JustJared: il bodyguard è undele i fan non riescono a smettere scrivere commenti ironici sotto gli scatti. Il noto sito web ha condiviso una serie di immagini die Zendaya sulla propria pagina Instagram, ma questa volta i fan non sono stati colpiti dalla celebre coppia hollywoodiana, bensì dalla ...

Advertising

Gazzetta_it : Febbre da #InterLiverpool: tv da tutto il mondo, schiera di vip in tribuna e ci sarà anche...Spiderman! - gay4louiss : rega ho incontriamo tom holland a via del corso esperienza mistica - romangoventi : no raga io non ce la posso fare a ricordarmi che la foto a sinistra sono zendaya e tom holland, ogni singola volta… - SEE1NGBL1ND : RT @miviendapianger: ma vi immaginate Tom Holland che la sera dopo essere tornato dall'italia va da Zendaya tutto entusiasta e le dice 'ho… - cathyt91_ : RT @miviendapianger: ma vi immaginate Tom Holland che la sera dopo essere tornato dall'italia va da Zendaya tutto entusiasta e le dice 'ho… -