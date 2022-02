Sci alpino, il video di Mikaela Shiffrin contro gli haters: “Serve il fuoco dentro per ignorarli e non sprecare il proprio tempo” (Di sabato 19 febbraio 2022) Mikaela Shiffrin, impegnata in queste ore nel Team Event che chiude la rassegna olimpica, ha voluto condividere sui social un messaggio per i suoi followers invitandoli a non dare peso ai commenti degli “haters”, dopo che gli stessi l’hanno pesantemente offesa in seguito al passaggio a vuoto nella combinata. Sono stati Giochi intrisi di delusione per la campionessa di Vail, uscita in tre dei cinque eventi individuali e lontana dalle medaglie in discesa e superG. La denuncia pubblica degli insulti è stata intesa da molti come un modo per sfogare l’amarezza: sin dall’approdo in Coppa del Mondo Shiffrin non si è mai esposta pubblicamente su argomenti extra-sportivi, ma questo netto cambio di approccio con i media le fa onore e la rende molto più umana. Medagliere Olimpiadi Invernali Pechino 2022: Italia 13ma con 2 ori e ... Leggi su oasport (Di sabato 19 febbraio 2022), impegnata in queste ore nel Team Event che chiude la rassegna olimpica, ha voluto condividere sui social un messaggio per i suoi followers invitandoli a non dare peso ai commenti degli “”, dopo che gli stessi l’hanno pesantemente offesa in seguito al passaggio a vuoto nella combinata. Sono stati Giochi intrisi di delusione per la campionessa di Vail, uscita in tre dei cinque eventi individuali e lontana dalle medaglie in discesa e superG. La denuncia pubblica degli insulti è stata intesa da molti come un modo per sfogare l’amarezza: sin dall’approdo in Coppa del Mondonon si è mai esposta pubblicamente su argomenti extra-sportivi, ma questo netto cambio di approccio con i media le fa onore e la rende molto più umana. Medagliere Olimpiadi Invernali Pechino 2022: Italia 13ma con 2 ori e ...

