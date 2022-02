Napoli, Spalletti: 'Abbiamo più consapevolezza. Koulibaly spaventoso' (Di sabato 19 febbraio 2022) Napoli - " Quando si tratta di fare un'analisi si va sempre a constatare ciò che è successo nei momenti importanti a Milano e a Barcellona. Il nostro Napoli sta costruendo un po' di storia, la sua ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 19 febbraio 2022)- " Quando si tratta di fare un'analisi si va sempre a constatare ciò che è successo nei momenti importanti a Milano e a Barcellona. Il nostrosta costruendo un po' di storia, la sua ...

Advertising

sscnapoli : ?? #Spalletti “Dobbiamo cercare di essere sempre il Napoli. Abbiamo caratteristiche e qualità per offrire un buon ca… - sscnapoli : ??#Spalletti “Non ci chiamiamo Napoli per caso. In tutto quello che facciamo dobbiamo avere una qualità superiore al… - Spazio_Napoli : Spalletti su Osimhen: “Mi sembra straordinario, non capisco una cosa” - Spazio_Napoli : Spalletti da brividi: “Voglio vincerle tutte, poi posso anche morire” - napolista : #Spalletti: «#Osimhen è stratosferico. Mi esalta il pensiero di cosa può diventare» A Radio Kiss Kiss Napoli: «Dev… -