WTA Dubai 2022: la finale sarà Kudermetova-Ostapenko (Di venerdì 18 febbraio 2022) Si è svolta oggi la penultima giornata del WTA 500 di Dubai. Il programma odierno prevedeva le due semifinali, ma quella tra Veronika Kudermetova e Marketa Vondrousova non si è giocata a causa di un infortunio all’adduttore destro della ceca. “L’infortunio è iniziato pochi giorni fa e ho giocato così tante partite qui che hanno aggravato la situazione – ha spiegato Vondrousova tramite il proprio profilo twitter – Sono davvero dispiaciuta di lasciare il torneo in questo modo, ma mi sono comunque goduto una grande settimana. Andrò a Doha e vedrò come è l’infortunio. Ho giocato sei partite fantastiche questa settimana dopo aver superato le qualificazioni e sono orgogliosa delle mie prestazioni. Sono dispiaciuta per il ritiro, ma la salute per me è la priorità.” Kudermetova (n.31 del ranking) passa quindi in finale, dove ... Leggi su oasport (Di venerdì 18 febbraio 2022) Si è svolta oggi la penultima giornata del WTA 500 di. Il programma odierno prevedeva le due semifinali, ma quella tra Veronikae Marketa Vondrousova non si è giocata a causa di un infortunio all’adduttore destro della ceca. “L’infortunio è iniziato pochi giorni fa e ho giocato così tante partite qui che hanno aggravato la situazione – ha spiegato Vondrousova tramite il proprio profilo twitter – Sono davvero dispiaciuta di lasciare il torneo in questo modo, ma mi sono comunque goduto una grande settimana. Andrò a Doha e vedrò come è l’infortunio. Ho giocato sei partite fantastiche questa settimana dopo aver superato le qualificazioni e sono orgogliosa delle mie prestazioni. Sono dispiaciuta per il ritiro, ma la salute per me è la priorità.”(n.31 del ranking) passa quindi in, dove ...

Advertising

DeportesOlimpi : WTA Dubai Semifinales: @JelenaOstapenk8 a @Simona_Halep (2-7 7-6 (7-0) 6-0), Veronika Kudermetova a @VondrousovaM (… - zazoomblog : Tabellone Wta 500 Dubai 2022: c’è Camila Giorgi al via otto top 10 - #Tabellone #Dubai #2022: #Camila - Ubitennis : WTA Dubai: fantastica rimonta di Ostapenko su Halep, è finale con Kudermetova - sportface2016 : #WTADubai 2022: come e quando seguire #Ostapenko-#Kudermetova in diretta, finale del torneo - ITFCProasheck : WTA Dubai Semi-Finals ????: ???????????????? #DDFTennis -