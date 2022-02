“Stop al green pass all’aperto”. Certificazione e mascherine, la notizia arriva dal governo (Di venerdì 18 febbraio 2022) Covid Italia, la situazione attuale spiegata dal sottosegretario alla Salute Andrea Costa, ospite di 24 Mattino su Radio 24. Nonostante ci si avvicini allo Stop dello stato d’emergenza, non è ancora tempo di abbassare la guardia. La pandemia sta volgendo verso i titoli di coda, ma alcune misure sembrano essere ancora necessarie. Tematiche ancora molto dibattute, quelle dell’uso delle mascherine al chiuso e del green pass, sopratutto l’ipotesi di rimuovere la Certificazione verde almeno per le attività all’aperto: “È un’ipotesi alla quale stiamo ragionando”, ha affermato Andrea Costa ai microfoni di 24 mattino su Radio 24: “Da parecchi giorni i dati sulla pandemia e sulle ospedalizzazioni sono positivi, quindi è chiaro che andremo in quella direzione”. Notizie che tendono ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 18 febbraio 2022) Covid Italia, la situazione attuale spiegata dal sottosegretario alla Salute Andrea Costa, ospite di 24 Mattino su Radio 24. Nonostante ci si avvicini allodello stato d’emergenza, non è ancora tempo di abbassare la guardia. La pandemia sta volgendo verso i titoli di coda, ma alcune misure sembrano essere ancora necessarie. Tematiche ancora molto dibattute, quelle dell’uso delleal chiuso e del, sopratutto l’ipotesi di rimuovere laverde almeno per le attività: “È un’ipotesi alla quale stiamo ragionando”, ha affermato Andrea Costa ai microfoni di 24 mattino su Radio 24: “Da parecchi giorni i dati sulla pandemia e sulle ospedalizzazioni sono positivi, quindi è chiaro che andremo in quella direzione”. Notizie che tendono ...

