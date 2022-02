Roma, «Ti ammazzo»: baby gang aggredisce ambulanti sotto gli occhi dei figlioletti (Di venerdì 18 febbraio 2022) Attimi di paura per un gruppetto di venditori ambulanti, violentemente aggrediti da tre ragazzi Romani di 18, 17 e 15 anni. I fatti sono avvenuti la sera dello scorso 16 gennaio, nella centralissima zona tra Piazza di Spagna e via Condotti. Ad intervenire gli agenti dell’8 Reparto Mobile di Firenze, — nel corso di un servizio di ordine pubblico finalizzato al rispetto delle regole anti-assembramento — grazie alla segnalazione di diversi passanti che proprio all’intersezione tra Piazza di Spagna e Via Condotti, hanno notato la violenta aggressione. baby gang spintona e prende a pugni venditore ambulante Giunti sul posto gli agenti hanno interrogato i tre cittadini macedoni, uno dei quali addetto alla vendita ambulante di caldarroste, i quali riferivano di essere stati aggrediti poco prima da tre giovani ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 18 febbraio 2022) Attimi di paura per un gruppetto di venditori, violentemente aggrediti da tre ragazzini di 18, 17 e 15 anni. I fatti sono avvenuti la sera dello scorso 16 gennaio, nella centralissima zona tra Piazza di Spagna e via Condotti. Ad intervenire gli agenti dell’8 Reparto Mobile di Firenze, — nel corso di un servizio di ordine pubblico finalizzato al rispetto delle regole anti-assembramento — grazie alla segnalazione di diversi passanti che proprio all’intersezione tra Piazza di Spagna e Via Condotti, hanno notato la violenta aggressione.spintona e prende a pugni venditore ambulante Giunti sul posto gli agenti hanno interrogato i tre cittadini macedoni, uno dei quali addetto alla vendita ambulante di caldarroste, i quali riferivano di essere stati aggrediti poco prima da tre giovani ...

